Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere. Le sue vittime hanno esultato per il verdetto dei giudici.

Negli Stati Uniti Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere per violenze e stupro. La pena massima per il produttore sarebbe stata di 29 anni visto che era stato assolto dall’accusa di predatore sessuale (che invece negli Stati Uniti può significare l’ergastolo).

Dopo un lungo e dibattuto processo, Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di prigione per violenze di 1° grado e stupro di terzo. Le due donne che lo hanno denunciato hanno conferito con il giudice prima del verdetto, che ha tenuto conto anche dell’età e delle condizioni di salute dell’ex produttore cinematografico. Il tribunale ha assolto Weinstein dall’accusa di predatore sessuale, per cui il produttore avrebbe rischiato l’ergastolo.

La condanna è stata celebrata come una grande vittoria del movimento #metoo, a cui tra l’altro hanno aderito proprio molte delle vittime di Weinstein e delle attrici che hanno confessato di aver subito da parte sua molestie e attenzioni indesiderate.

Anche Asia Argento ha commentato la notizia della condanna di Harvey Weinstein con gioia: “Giustizia è stata fatta”, ha scritto l’attrice.

Asia Argento è stata una delle prime a denunciare il produttore per le violenze subite quando era una ragazza, e in molti non le hanno creduto all’epoca della sua drammatica confessione. Al suo coro si sono poi aggiunte tante attrici e star note in tutto il mondo.