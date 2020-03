Finale sospeso per "Il Paradiso delle Signore", soap opera di Rai1: il set è stato chiuso a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus

Finale rimandato per la quarta stagione de “Il Paradiso delle Signore“, la serie tv che va onda su Rai Uno ogni giorni, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio. La soap opera ha infatti dovuto interrompere le riprese a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus. L’ultima registrazione era prevista per venerdì 3 aprile, tuttavia le nuove direttive del Governo atte a contrastare il contagio da Covid-19 hanno costretto la produzione a mettere in stop i restanti episodi.

Il pubblico non potrà dunque vedere l’ultima puntata di stagione come previsto a fine maggio. Il finale è slittato a data da destinarsi, mentre dalla produzione della serie hanno già fatto sapere che il set potrebbe riprendere i lavori subito dopo la stop imposto dal governo.

“Il Paradiso delle Signore” ancora in onda

La chiusura temporanea de “Il Paradiso delle Signore” non significa tuttavia che le puntate della quarta stagione non siano più trasmesse su Rai Uno.

La registrazione delle puntate anticipa infatti di circa due mesi l’effettiva messa in onda. Pertanto ci sarà ancora un altro mese abbondante per poter gustare quelli già registrati, che intratterranno i fan costretti a stare casa. Pare inoltre che sia stata già confermata anche la quinta stagione della soap. Se dunque l’emergenza sanitaria dovesse rientrare presto, come tutti ci auguriamo, già dal prossimo settembre dovrebbero iniziare le riprese dei nuovi episodi. Nel mentre anche alcune protagoniste della serie, come Giulia Arena, hanno invitato i fan a restare a casa in questi giorni.