Mascherina, occhiali protettivi, guanti e tuta integrale: così un’irriconoscibile Naomi Campbell si è mostrata sui social ai tempi del Coronavirus. L’ex top model londinese ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la vedono all’aeroporto di Los Angeles prima di prendere un volo. La bellissima donna è così apparsa totalmente pronta a sfidare il Covid-19, con tutti gli accorgimenti possibili per proteggere il suo corpo.





Visualizza questo post su Instagram Safety First NEXT LEVEL. Thank you @lindaevangelista Full video coming on my YouTube soon… Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi) in data: 10 Mar 2020 alle ore 6:07 PDT

Naomi Campell si protegge

La star delle passerelle ha dapprima pubblicato una foto in auto, mentre probabilmente si stava dirigendo verso l’aeroporto. Già lì indossava tutti i presidi per la sicurezza, che come da lei scritto viene prima di tutto. Una volta giunta a destinazione, Naomi ha poi mostrato con orgoglio tutti i suoi strumenti di protezione dal contagio.

Che Naomi Campell tenga molto alla pulizia e all’igiene degli aerei dove viaggia non è certamente una novità.

Qualche tempo fa, infatti, ancora in tempi non sospetti, la topmodel aveva condiviso su Instagram una foto con mascherina, guanti e salviette umidificate per igienizzare ogni cosa. Sul suo canale youtube aveva inoltre postato un video dove spiegava come attua le sue personali pulizie prima del volo, disinfettando tutto, dalla cintura di sicurezza al sedile. Non stupisce, pertanto, che suo il terrore per germi e virus posso essere salito all’ennesima potenza dopo la diffusione del Coronavirus.