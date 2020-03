Nell’emergenza nazionale da Coronavirus, Fabio Rovazzi dimentica la lite e supporta la raccolta fondi che hanno avviato Fedez e Chiara Ferragni

Nella grande emergenza nazionale sanitaria dettata dal Coronavirus, molti screzi vengono messi da parte a beneficio del bene comunque. Proprio questo è successo al rapper Fabio Rovazzi, che pare aver dimenticato – o comunque messo da parte – la lite con Fedez, a cui era stato molto legato in passato. La paura del contagio legata alla diffusione del Covid-19 in Italia dalla Cina, del resto, lo impone. In questo momento così difficile, il cantante ha dunque accantonato gli attriti, supportando pubblicamente la raccolta fondi che Fedez e Chiara Ferragni hanno promosso in aiuto dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Nelle scorse ore i Ferragnez hanno dato inizio a una raccolta fondi su Gofundme, allo scopo di sostenere l’azienda sanitaria milanese per allargare il proprio reparto di terapia intensiva.

La coppia ha iniziato la raccolta devolvendo in beneficenza di tasca propria 100mila euro. Dopo di ciò, molti altri Vip hanno deciso di aderire e supportare l’iniziativa benefica: tra loro, per l’appunto, anche Fabio Rovazzi.

Fabio Rovazzi sostiene Fedez

Nelle sue IG Stories Rovazzi ha dunque parlato della raccolta fondi di Fedez. Rinnovando anche lui l’invito a restare in casa seguendo le direttive del Governo, ha precisato: “Tra l’altro restando a casa potete anche rendervi utili. Come forse già saprete, Chiara e Federico hanno avviato una donazione online per rinforzare le terapie intensive del San Raffaele di Milano. Credo che di fronte a cose così importanti, dove ne va la salute di tutti noi, sia doveroso contribuire”.





Nel video in questione il cantante ha anche taggato Fedez, che a sua volta ha condiviso la Storia e ringraziato il collega.

La raccolta fondi, nel mentre, si è rivelata un vero successo: ben 92 paesi nel mondo hanno infatti contribuito con le loro donazioni, raccogliendo complessivamente finora ben 3 milioni di euro.