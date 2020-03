Valeria Marini, impaurita dal Coronavirus, dichiara che è meglio restare chiusi nella Casa del GF Vip piuttosto che uscirne anzitempo

Se solo qualche giorno fa minacciava di voler uscire dalla Casa del Gf Vip 4, adesso pare invece che Valeria Marini abbia decisamente cambiato idea. Nelle scorse ore gli autori del reality show di Canale 5 hanno aggiornato i gieffini sull’attuale situazione di emergenza sanitaria che sta interessando l’Italia intera. I Vip rinchiusi nella magione di Cinecittà hanno inoltre avuto modo di assistere al discorso tenuto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dove venivano spiegate le nuove e più stringenti direttive decise dal Governo per fronteggiare il Coronavirus. Alcuni di loro hanno così pensato di lasciare subito il reality, mentre Valeria Marini ha palesato la volontà opposta.

Valeria Marini comprende la gravità

La ex star del Bagaglino ha detto di essere pronta a restare nella Casa, non solo per la paura del contagio esterno, ma anche per la volontà di intrattenere gli italiani in questo momento così particolare e complicato.

“Tutto è partito da Milano, per la moda e i collegamenti con la Cina. […] Questa è un’epidemia e l’unico modo di fermarla è evitare i posti pubblici”. Così ha dunque commentato la Vamp nostrana, precisando di trovare giusta la decisone di chiudere tutti gli esercizi e i posti di ritrovo pubblici.





Valeria Marini ha poi accolto l’appello del Presidente del Consiglio di restare in casa, anche se non fa parte delle nostre abitudini. “Il virus è fuggito da un laboratorio. Ora non posso dare notizie, comunque la cosa si sapeva. […]. Vista la situazione che c’è fuori, è meglio che da qui si esce il più tardi possibile”. L’attrice sarda sembra dunque l’unica ad aver preso seriamente il discorso di Conte, mentre anche Adriana Volpe pare aver capito che la situazione non è certo da sottovalutare.