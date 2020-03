Ballando con le stelle 2020 rinviato: quando andrà in onda?

A causa dell'emergenza Coronavirus Ballando con le Stelle è stato rimandato a data da destinarsi.

A causa dell’emergenza Coronavirus Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci, è stato rinviato a data da destinarsi. Fino a qualche giorno fa la conduttrice era sicura di poter realizzare il programma ma ora, con le norme più stringenti volute dal governo, lo show è slittato.

Coronavirus: Ballando con le Stelle

Anche Ballando con le Stelle è stato rimandato e quindi il programma non avrà più inizio a fine marzo come da programma, ma forse a fine aprile (come qualcuno ha ipotizzato) o addirittura a settembre. Sarebbe impossibile girare il programma con i ballerini che non ballino vicini per mantenere le distanze di sicurezza, e per questo l’emittente televisiva ha ritenuto opportuno spostare la sua realizzazione.





Sono tanti i programmi televisivi che hanno subito modifiche o che sono slittati a data da destinarsi per far fronte alla situazione: oltre ad aver tolto la presenza del pubblico alcuni di essi – come il Grande Fratello Vip – sono stati realizzati senza la presenza degli ospiti o degli opinionisti solitamente presenti in studio.

Sia le reti Mediaset sia quelle della Rai hanno adottato speciali provvedimenti e contromisure per cercare di far fronte alla programmazione “orfana” di alcuni dei suoi programmi più famosi, facendo sì che anche negli studi televisivi fossero rispettate le distanze di sicurezza e tutte le misure volte a contenere il contagio. Inoltre sono stati inseriti maggiori show legati all’informazione per dare ai cittadini supporto durante questo momento tanto difficile.