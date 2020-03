Barbara d'Urso è scoppiata in lacrime seguendo in diretta il discorso alla nazione del Presidente Conte. La conduttrice si è sfogata con i fan sui social.

In lacrime durante il discorso di Giuseppe Conte alla nazione: così Barbara d’Urso si è sfogata con i fan attraverso i social. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha seguito le parole del Presidente del Consiglio in diretta Instagram. Al termine del discorso, però, Carmelita non è riuscita a trattenersi e con la voce strozzata dal pianto ha detto: “Ci abbracceremo presto. Ci abbracceremo prestissimo!”

Poco dopo la conduttrice ha confermato il proprio stato d’animo anche su Twitter, scrivendo: “Sto piangendo forte.

Sì, anch’io piango. Ma ce la faremo, insieme, uniti, tutti e tutto andrà bene”. In testa al tweet si leggono gli hashtag “tutto andrà bene”, “ce la faremo” e “io resto a casa”. Dopo il decreto del 9 marzo, il cosiddetto “Decreto #IoRestoaCasa“, la d’Urso non ha esitato a lanciare il buon esempio ai suoi fan. I suoi profili social, infatti, sono stati invasi da foto, video e frasi accompagnati dal suddetto hashtag.