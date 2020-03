La pandemia da Coronavirus ha costretto Luciano Ligabue ha rimandare il suo Europe tour 2020.

a cosa è seria, ragazzi. Aiutiamoli(ci) a contenere il contagio…Luciano Ligabue ha fatto sapere che il suo Europa tour 2020 sarà rimandato al 2021 a causa della pandemia da Coronavirus. I biglietti verranno rimborsati o si potrà prendere partecipare alla data corrispondente del biglietto preso nel 2021.

Europe tour rimandato

Luciano Ligabue, così come molti altri artisti, si è trovato a dover annullare o rimandare i suoi concerti a causa della pandemia da Coronavirus. Il musicista ha annunciato che il suo Europe Tour 2020 (che avrebbe dovuto portarlo in Germania, Belgio, Francia, Spagna e Inghilterra), sarà rimandato al 2021. In particolare le date saranno:

16 maggio 2021 al LKA Longhorn di Stoccarda (recupero del 7 maggio 2020) 18 maggio 2021 alla Muffathalle di Monaco di Baviera (recupero del 5 maggio 2020) 21 maggio 2021 allo Shepherd’s Bush Empire di Londra (recupero del 26 aprile 2020) 23 maggio 2021 alla Melkweg di Amsterdam (recupero del 23 aprile 2020) 26 maggio 2021 al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 1 maggio 2020) 27 maggio 2021 al Bataclan di Parigi (recupero del 28 aprile 2020) 29 maggio 2021 al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 9 maggio 2020).







I biglietti potranno essere comunque essere rimborsati a coloro che non potranno partecipare all’evento come da programma.

Il musicista, così come molte altre personalità del mondo dello spettacolo e della musica, ha invitato i suoi fan a rispettare le direttive del governo e a restare a casa. “La cosa è seria, ragazzi. Aiutiamoli(ci) a contenere il contagio…”, ha scritto.