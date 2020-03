Detto Fatto verso la chiusura: una truccatrice del programma è risultata positiva a covid-19.

A Detto Fatto una truccatrice è risultata positiva a covid-19 e per questo è assolutamente probabile che si vada verso la sospensione dello show, così com’è successo per altri programmi. La donna era in stato di quarantena domiciliare già prima di scoprire di essere positiva al test, ma le registrazioni del programma sarebbero state interrotte non appena è circolata la notizia.

A Detto Fatto una truccatrice – in casa dal 29 febbraio – è risultata positiva al Coronavirus. Appena la notizia è stata ufficializzata le registrazioni dello show sarebbero state sospese e ora sarebbe a rischio chiusura (così come Le Iene, Porta a Porta, e tutti gli altri programmi che sono stati interrotti in via precauzionale per casi simili). La conduttrice Bianca Guaccero, già assente da alcuni giorni, ha fatto sapere di non aver contratto il virus ma di essere rimasta a casa per una gastroenterite.

“Andare in giro con le difese immunitarie basse in questo momento è pericoloso”, ha fatto sapere a mezzo social. In tanti aspettavano il suo ritorno nel salotto di Detto Fatto ma, a quanto pare, dovranno aspettare ancora.





Sono molti i programmi televisivi che sono stati sospesi o rimandati per via della diffusione del virus e attualmente sia Rai sia Mediaset hanno modificato i loro palinsesti per permettere alle famiglia di usufruire di un servizio d’intrattenimento mirato e che potesse rispondere il più possibile alle domande legate all’emergenza.