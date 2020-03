Alfonso Signorini ha spiegato perché lui e gli autori del programma hanno deciso di continuare col Gf Vip.

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha parlato del perché lui e gli autori del programma avrebbero deciso di continuare a mandare avanti lo show nonostante le difficoltà che starebbe vivendo l’Italia in questo momento. Col conduttore – negli studi di Cologno Monzese e non in quelli di Cinecittà – è stato presente Pupo, ma non Wanda Nara, a Parigi con la sua famiglia.

Coronavirus: l’annuncio di Signorini

“Alcuni temi possono sembrare uno schiaffo con la realtà che viviamo. Alla fine abbiamo deciso che valesse la pena farlo, per chi vuole naturalmente. Non ci sono obblighi, il telecomando è segno della democrazia. (…) Vogliamo essere uno stacco”, ha dichiarato Alfonso Signorini a proposito del Grande Fratello Vip per cui, nonostante le difficoltà e le modifiche apportate a causa del Coronavirus, lui e gli autori avrebbero deciso che The show must go on.







Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 11 Mar 2020 alle ore 2:18 PDT

Durante questa puntata così difficile e in piena emergenza Coronavirus, Signorini ha potuto contare sul sostegno di Pupo e su quello di Michele Cucuzza e Rita Rusic, in collegamento con lo studio televisivo. Wanda Nara è stata invece assente, visto che come annunciato attraverso i social sarebbe a Parigi insieme alla famiglia, chiusa in casa. I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati messi al corrente della situazione e, pur ignari di ciò che potrebbero trovare all’esterno una volta usciti, per il momento hanno deciso di continuare a restare all’interno della Casa. La redazione del programma gli ha mostrato le ultime conferenze straordinarie del premier Conte e i concorrenti non hanno nascosto la loro preoccupazione e il loro shock per l’accaduto.