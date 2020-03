Gf Vip, rumori nella notte: cosa è successo?

Al Grande Fratello Vip degli strani rumori sono stati avvertiti dai concorrenti durante la notte.

Condividere un appartamento con un gruppo di persone non sempre è facile e senza dubbio si tratta di un esperimento sociale piuttosto singolare, specie quando nella notte vengono avvertiti strani rumori senza che si riesca a risalire al responsabile. E’ successo al Grande Fratello Vip.

Gf Vip: rumori nella notte

Alcuni rumori nella notte al Grande Fratello Vip hanno svegliato un gruppo di concorrenti, che hanno provato a capire la provenienza dei suoni. Il giorno successivo alcuni di loro hanno “incolpato” della vicenda Valeria Marini, che struscerebbe le ciabatte ai suoi piedi. La showgirl ha smentito categoricamente e ha dichiarato che camminerebbe scalza proprio per non disturbare. A seguire i concorrenti avrebbero anche insinuato che lei “russerebbe” e a quel punto la showgirl, offesa per un simile commento, avrebbe smentito categoricamente la questione.

Al Grande Fratello Vip i concorrenti avrebbero pensato di fare una stanza apposita per coloro che russino, così da poter dormire più tranquilli e indisturbati nelle altre stanze.





Non è la prima volta che episodi simili capitino all’interno della casa che, del resto, mette alla prova le capacità di adattamento e la socialità di ciascun concorrente. Finora, apparte qualche diverbio tra Antonella Elia e Valeria Marini, sembra che le cose precedano serenamente per i concorrenti che sono stati tutti messi al corrente della situazione generata dall’emergenza Coronavirus in tutta Italia. La preoccupazione è molta anche all’interno del Gf Vip, ma finora sembra che i concorrenti abbiano deciso di restarvi.