Giulia De Lellis è single: “A buon intenditor poche parole”

Un messaggio di Giulia De Lellis non lascia spazio ai dubbi: lei e Andrea Iannone si sono detti ufficialmente addio.

Da settimane circolano voci a proposito della presunta rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato beccato con “un’atomica bionda”. Giulia De Lellis intanto, ha spiegato la situazione ai suoi fan.

Giulia De Lellis e Iannone lasciati?

Sembra che la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sia giunta al capolinea: lui sarebbe stato pizzicato con la bionda Mariana Yushchack, lei invece – secondo i rumors in circolazione – avrebbe ripreso a sentire il suo ex, Andrea Damante. Nessuna conferma o smentita in merito da parte dei due diretti interessati, ma a quanto sembra le indiscrezioni sempre più insistenti avrebbero allarmato i fan, che si sono sbrigati a chiedere all’influencer ulteriori informazioni.





Giulia De Lellis non ha voluto essere diretta, ma la sua risposta farebbe proprio credere che, tra lei e Iannone, sia tutto finito: “Ragazzi, se sono 3 settimane che sono sola evito l’argomento, faccio altro, vi faccio intelligenti nel capire la situazione.

Si dice ‘a buon intenditor poche parole’, non mi piace ogni volta dare spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”, ha detto via social.

In questo momento l’influencer sarebbe piuttosto tesa anche per via dell’emergenza Coronavirus e sui social avrebbe continuato a mostrarsi da sola, senza spiegare dove sia Iannone. Tutto lascerebbe pensare insomma che tra i due la storia sia ormai naufragata, ma per sapere ulteriori dettagli bisognerà necessariamente aspettare che uno dei due confessi la verità.