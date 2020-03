Grande Fratello Vip, lite in diretta tra Nunez ed Elia: “Vergognati”

Lite in diretta a suon d'insulti tra Antonella Elia e Licia Nunez nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip l’aria si fa sempre più tesa e durante la diretta dell’11 marzo Alfonso Signorini non ha potuto evitare di fare alcune domande a Licia Nunez in merito al suo alterco con le altre concorrenti, causando una vera e propria lite tra lei e Antonella Elia.

Licia Nunez: lite in diretta

Qualche giorno fa Licia Nunez si era offesa con le altre concorrenti del GF Vip dopo averle sentite mentre facevano la sua imitazione. In molti hanno ritenuto eccessiva la reazione della Nunez, che era corsa in confessionale a piangere. In sua difesa era accorsa la fidanzata, che via social aveva mostrato la sua indignazione per quanto successo. Signorini, come molti altri, non ha nascosto però di trovare leggermente esagerata la sua reazione.

“Non conta il mio sentire?” Ha chiesto Licia Nunez, e a quel punto Antonella Elia – che nella casa si è attirata contro non poche critiche – è intervenuta: “Secondo me si sta raggiungendo la follia assoluta.”





Antonella Elia ha criticato Licia Nunez anche per aver confidato, a pochi giorni dall’inizio del reality show, di aver perso un figlio: “Io credo che lei abbia studiato tutto a tavolino prima di venire qui. Come, al secondo giorno, senza sapere nulla di noi, ci ha raccontato questa cosa.” A tale affermazione Licia Nunez non ha nascosto di essere fuori di sé dalla rabbia, e ha intimato ad Antonella Elia di vergognarsi per quanto affermato contro di lei. Le due riusciranno a fare la pace? L’aria nella Casa tra le concorrenti sembra essere sempre più tesa.