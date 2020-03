Uno dei nuovi concorrenti dell’Eredità è Bernardo Cherubini: si tratta niente meno che del fratello di Jovanotti

Grande sorpresa all’Eredità, il noto quiz preserale di Rai Uno presentato da Flavio Insinna. Uno dei nuovi concorrenti arrivati in trasmissione è infatti Bernardo Cherubini, ossia il fratello del ben più noto Jovanotti. 56 anni e nativo di Roma, l’uomo ha destato non poca meraviglia nello stesso conduttore. Insinna ha peraltro cercato di convincerlo a portare in studio anche il fratello cantautore.

Bernardo Cherubini sorprende tutti

Con grande simpatia, Bernardo Cherubini ha dunque confermato quello che sembra essere un marchio di fabbrica per la sua famiglia. Oltre a lui, il rapper lanciato da Claudio Cecchetto ha anche una sorella, Anna. Inoltre aveva anche un altro fratello, Umberto, purtroppo venuto a mancare a seguito di un incidente aereo avvenuto il 22 ottobre del 2007. Il lutto, come è ovvio, sconvolse enormemente l’intera famiglia Cherubini.

Da quel momento, peraltro, l’artista decise che lo avrebbe sempre ricordato in ogni sua canzone.

Il velivolo su cui si trovavano a bordo Umberto Cherubini, allora 45enne, e Bruno Bianchella (37 anni) precipitò nelle vicinanze di Latina. Pare che l’aereo fosse stato preso alla sprovvista da un forte vento di tramontana, che quel giorno soffiava con prepotenza sul territorio. I due erano partiti poco prima da un campo di aviazione di Nettuno, a solo un chilometro circa dal luogo dell’impatto.

Coronavirus: le decisioni della Rai

Tornando invece all’Eredità, lo show andrà regolarmente in onda fino al 22 marzo con le registrazioni finora attuate. Dopo tale data, Rai Uno si limiterà a trasmettere delle repliche, ovviamente per via delle restrizioni necessarie a debellare il Coronavirus.

La tv di Stato ha inoltre deciso di sospendere anche altri programmi di punta, come Vieni da me, La prova del cuoco e I soliti ignoti. Infine l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle probabilmente slitterà ad aprile.