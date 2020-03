Nel corso di una recente intervista, Mara Venier ha confessato di avere molti timori per il marito data l’emergenza Coronavirus

La pandemia da Coronavirus sta letteralmente cambiando le abitudini di vita di tutti i cittadini italiani, costretti a stare in casa e a uscire solo in caso di necessità. Si tratta dunque di un momento particolarmente delicato per il nostro Paese, ma è doveroso seguire le regole dettate dal Governo per far rientrare il prima possibile l’emergenza sanitaria. Nel mentre, molti Vip si sono detti particolarmente preoccupati da tale situazione, una su tutti Mara Venier. Come da lei stessa confessato in una recente intervista, il suo timore non è però rivolto a sé stessa, bensì al marito Nicola Carraro.

Mara Venier preoccupata

Mara Venier ha dunque parlato del Coronavirus sottolineando nuovamente la necessità di stare a casa. Zia Mara ha infatti invitato a pensare soprattutto agli anziani e a chi è più a rischio, dal momento che la salute è la cosa più importante che abbiamo.

La conduttrice ha tuttavia rivelato di non stare vivendo particolarmente bene il periodo forzato di quarantena nazionale.



“Sono giorni che dormo male e mi sento vulnerabile. Cerco di reagire e di pensare positivo, ma sto vivendo una grande angoscia. Siamo di fronte a una malattia per cui non c’è vaccino né una cura certa, è una situazione pesantissima”. La presentatrice di Domenica In si è dunque detta molto preoccupata per gli italiani, ma soprattutto per la sua famiglia. Quello che più di tutti le desta dei pensieri è infatti il marito Nicola. “Non è più un ragazzino e in passato ha anche avuto dei problemi polmonari. È un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora rimene chiuso in casa, non voglio che si muova”.