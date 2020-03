Il bel Gabriel Garko e la ricca ereditiera Ana Bettz stanno insieme? La foto che li ha visti in atteggiamenti piuttosto complici

Qualche giorno prima che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiarasse il divieto di uscire di casa per via del Coronavirus, Gabriel Garko era stato paparazzato in compagnia di una Vip nel centro di Roma. I fotografi avevano di fatto beccato il bell’attore piemontese in compagnia di Ana Bettz, ballerina e cantautrice nonché nota ereditiera. A riproporre gli scatti del loro incontro era poi stato il settimanale “Novella 2000”, che aveva anche intitolato il pezzo con Bacio nella notte. Cosa succede dunque tra Gabriel Garko e Ana Bettz? Si tratta solo di amicizia o di qualcosa di più?

Gabriel Garko e Ana Bettz

L’attore e la cantante di origini sarde, tra le donne più ricche al mondo, sono certamente molto amici. Dopo essere stati paparazzati nella suddetta serata romana, i due pare siano saliti insieme a bordo di una Bentley, mostrando peraltro una grande complicità.

Stavano solo discutendo di lavoro? I bene informati vociferano infatti che da qualche tempo Ana Bettz e Gabriel Garko stiano progettando un lavoro insieme.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi?

Nessuna novità emerge invece sul rapporto tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, tanto che i due non si sono più fatti vedere in pubblico dallo scorso San Valentino. In quell’occasione la coppia di bellissimi aveva passato un pomeriggio in un bar della capitale. Nel mentre, solo poche settimane fa, Garko era stato beccato in compagnia di un altro bel giovane sconosciuto. Il settimanale “Chi” lo aveva subito immortalato, intitolandolo come colui che aveva il posto dell’”amico speciale” Gabriele Rossi.