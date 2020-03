Dopo la bufera con Adriana Volpe nella Casa del Gf Vip, Antonio Zequila è tornato a dare sfoggio delle sue conquiste amorose

Se lo chiamano ‘boom boom’, evidentemente un motivo c’è! Sempre generoso di aneddoti concernenti la sua vita da galantuomo, nelle scorse ore Antonio Zequila è tornato a confidarsi con Antonella Elia. Se dapprima ha invitato la coinquilina a mantenere la calma con gli altri compagni del Gf Vip, poi però ha di nuovo parlato di sé e delle sue conquiste amorose. Forse non pago della bagarre scoppiata con Adriana Volpe per lo stesso motivo, l’attore questa volta ha dunque fatto il nome di una vera diva hollywoodiana. Si tratta niente meno che della splendida Sharon Stone, con la quale ha dichiarato di aver avuto una love story in passato.

Gf Vip: Zequila Stories

Parlando dunque ancora di Adriana Volpe con la Elia, Antonio Zequila ha ribadito che la sua era stata solo una battuta.

“Ci siamo conosciuti, ma non abbiamo mai avuto una relazione. Eppoi ho sbagliato, l’ho confusa con un’altra ragazza”. Dichiarando dunque di non volerne più parlare, il napoletano ha poi spostato il discorso su un’altra sua conquista del suo passato. “Ricordo di quella mattina a Parigi, quando la incontrai. Sinceramente mi sembra qualcosa di più affascinante, come magari per te può essere Richard Gere”. Ovviamente Zequila si riferiva a Sharon Stone, oggi una spettacolare 62enne. Al che è però giunto il commento di Antonella Elia: “È inutile, con te non se ne viene a capo!”.





Cosa ci riserverà ancora l’instancabile conquistatore? Nel mentre Mediaset ha confermato che il Gf Vip continuerà a essere mandato in onda nonostante le direttive per il Coronavirus.