Sui social si è sparsa la voce che Giulia De Lellis avrebbe donato solo 20 euro per la raccolta fondi dei Ferragnez, ma lei ha replicato.

Giulia De Lellis ha spiegato quanto avrebbe veramente donato alla raccolta fondi dei Ferragnez dopo che, sui social, è iniziata a circolare la voce che avrebbe donato solamente 20 euro. In realtà sembra che ad aver donato quella cifra sia stata un’omonima dell’influencer, e non lei.

Giulia De Lellis: la donazione

Nei giorni di massima emergenza per il Coronavirus Chiara Ferragni e Fedez hanno organizzato una raccolta fondi per potenziare i reparti di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Sembra che sui social sia rimbalzata velocemente l’indiscrezione secondo cui Giulia De Lellis avrebbe donato solamente 20 euro per la raccolta benefica, una cifra che sarebbe piuttosto bassa rispetto agli incassi da capogiro dell’influencer (e quindi alle somme che potrebbe permettersi di donare).

A svelare il motivo dietro al qui pro quo è stata la stessa Giulia De Lellis, che ha rivelato di non esser stata lei a donare 20 euro ma forse una persona con il suo stesso nome.

L’influencer ha specificato di aver fatto 4/5 donazioni ad alcuni degli ospedali che le stanno più a cuore. Infine ha lodato comunque il fatto che qualcuno abbia donato anche solo 20 euro per la raccolta fondi istituita dai Ferragnez:

“Non ho donato 20 euro, ma ben venga a chi ha donato 20 euro a non so quale associazione. Se tutti donaste 20 euro staremmo un passo avanti”, ha detto ai fan attraverso le sue stories.