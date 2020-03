Il Premier Giuseppe Conte sta letteralmente conquistando l'Italia: come per Giulia De Lellis, nascono sui social "le sue bimbe"

Seppur in un momento particolarmente serio come quello attuale, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembra aver acquisito un vero e proprio stuolo di fan. Il Premier ha infatti un nuovo drappello di ammiratrici che si autodefiniscono le sue “bimbe”, prendendo direttamente spunto dalle seguaci della popolare Giulia De Lellis.

Giuseppe Conte: le bimbe del Premier

In questi ultimi giorni, il Presidente Giuseppe Conte sta prendendo delle difficili quanto importanti decisioni, allo scopo di salvaguardare la salute di tutti gli italiani. Proprio l’emergenza da Coronavirus lo ha di fatto visto prepotentemente protagonista, in particolare per la sua capacità di autocontrollo. Allo stesso tempo Conte ha mostrato estrema decisione nel diramare le indicazioni a tutto il popolo nostrano. Tutto questo ha pertanto dato vita ad alcune nuove pagine sui social network.

Su Instagram, per esempio, sono sorti gruppi del tipo “Le Bimbe di Giuseppe Conte” o “Le fossette di Giuseppe Conte”, che decretano il Premier come novello sex symbol. Nel mentre su ogni piattaforma rimbalzano i commenti più disparati sul suo conto.

Visualizza questo post su Instagram Buono e dolce come una torta di compleanno! Eccomi sotto forma di torta per il compleanno di una mia bimba @leilalared #decretotantiauguri #ministerodellacrema #decretocompleanno #lebimbedigiuseppeconte Un post condiviso da Le bimbe di Giuseppe Conte (@lebimbedigiuseppeconte) in data: 7 Ott 2019 alle ore 4:40 PDT

Insomma, Giuseppe Conte sembra aver fatto breccia nel cuore di tante ragazze italiane, dando vita a moltissimi meme. Il solo profilo ufficiale Twitter del Premier ha subìto negli ultimi tempi una vera impennata di follower. Molti sono stati dunque gli omaggi rivolti al capo del governo, alcuni a dir poco “particolari”. “Le Bimbe di Giuseppe Conte” hanno così messo in risalto un’inedita immagine del nostro Presidente, che sembra aver davvero conquistato moltissimi italiani, più o meno giovani che siano.