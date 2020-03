Martina Smeraldi ha rivelato di essere riuscita a risolvere la situazione del suo profilo hackerato per il quale le era stato chiesto del denaro.

Per alcune ore dai social sono spariti i profili di Martina Smeraldi, musa di Rocco Siffredi. La stessa attrice ha poi rivelato che i suoi profili sarebbero stati hackerati e che lei si sarebbe rivolta alle autorità competenti per cercare di tornarne in possesso.

Martina Smeraldi: profili hackerati

I profili social di Martina Smeraldi sono stati hackerati e sembra che all’attrice sia stato chiesto un ricatto in denaro per riaverli indietro. La musa di Siffredi non si sarebbe lasciata intimorire dalle richieste e, dopo essersi rivolta alle forze dell’ordine denunciando il furto dei suoi profili, sarebbe riuscita a tornarne in possesso grazie a un tutorial su YouTube. A rivelarlo è stata lei stessa, tornata sui social per la gioia dei fan.





Non è la prima volta che a personaggi e volti del mondo dello spettacolo vengono hackerati i profili social in cambio di richieste di denaro o peggio, com’è stato per Diletta Leotta,in cui vengano diffuse le loro immagini private. La conduttrice, nel 2015, è stata colpita da un attacco hacker dopo il quale vennero diffuse alcune sue foto osé attraverso i principali canali online. Lei sporse ovviamente denuncia, ma per la sua carriera (all’epoca agli esordi) fu un duro colpo. Oggi La conduttrice ha detto di non esser pentita per gli scatti quanto, piuttosto, per non esser stata attenta a utilizzare password sicure e metodi di sicurezza più efficaci. A Martina Smeraldi erano stati chiesti dei soldi per restituirle il profilo, ma a quanto pare l’attrice sarebbe stata più furba dell’hacker stesso riuscendo da sola a risolvere la situazione.