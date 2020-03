A sorpresa Nina Moric avrebbe trovato un nuovo amore: si tratta del criminologo di Live - Non è la D'Urso, Ezio Denti.

Nina Moric è stata pizzicata per le strade di Milano mentre si scambiava un tenero bacio con Ezio Denti, il criminologo che a Live – Non è la D’urso l’aveva sottoposta alla macchina della verità per scoprire se quanto da lei affermato sul suo ex fosse vero. Tra i due è sbocciata la passione?

Nina Moric e Ezio Denti

A sorpresa Nina Moric e Ezio Denti sono stati sorpresi insieme, e il loro incontro – secondo indiscrezioni – sarebbe stato di natura romantica. A Live – Non è la D’Urso Denti aveva sottoposto la showgirl alla macchina della verità per scoprire se la Moric stesse dicendo il vero (a proposito delle percosse da lei subite da parte dell’ex compagno, Luigi Mario Favoloso).

Questa volta lei e il criminologo sono stati pizzicati insieme per le strade di Milano, e sembrerebbe proprio che tra i due ci fosse del tenero.

La showgirl confermerà la notizia della liaison? Per il momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito la notizia.

Per la showgirl croata potrebbe trattarsi di un nuovo importante capitolo della sua vita sentimentale che, com’è noto, è stata piuttosto altalenante. Dopo la travagliata liaison con Fabrizio Corona (padre di suo figlio Carlos Maria) Nina Moric ha avuto una lunga storia d’amore con Luigi Mario Favoloso, finita con grande clamore tra recriminazioni e insulti reciproci. Oggi l’ex fidanzato di Nina avrebbe in ballo una liaison con Elena Morali, ex del comico Scintilla.