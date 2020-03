Rita Dalla Chiesa si è affidata al compianto ex marito Fabrizio Frizzi per infondere speranza in questo momento delicato per l'Italia.

Mai come in questi giorni la speranza è il sentimento che accomuna la nostra nazione da ogni punto di vista. Su tutto vige infatti il monito che non bisogna mollare, che è necessario tenere duro per risolvere la grande prova a cui siamo stati chiamati e poter poi tornare alla quotidianità. Con una vena positiva quanto necessaria, dunque, l’Italia deve fronte all’emergenza sanitaria che sta affliggendo ormai tutto il mondo, stretta nelle maglie del Coronavirus.





In tutto ciò, già moltissimi Vip si sono fatti portavoce di messaggi di sostegno per i loro fan, capovolgendo in qualche modo quello che avviene solitamente. Tra loro anche Rita Dalla Chiesa, che per dare coraggio e speranza ai propri ammiratori e a tutti in generale si è affidata a un video davvero particolare.

In esso si vede infatti il compianto Fabrizio Frizzi, suo ex marito, mentre legge in tv una piccola storia con una morale davvero commovente. Ricordiamo che Rita e Fabrizio vissero una lunga storia d’amore, finita poi con la separazione e il divorzio nel 2002. Nonostante la rottura, ad ogni modo, i loro rapporti sono sempre rimasti ottimali, anche quando il conduttore conobbe e si innamorò di Carlotta Mantovan.

Rita Dalla Chiesa, Frizzi e il video delle quattro candele

Sul profilo Twitter di Rita Dalla Chiesa è dunque apparso uno degli spezzoni più commoventi della tv italiana. Vi si vede infatti Fabrizio Frizzi mentre racconta la storia delle “Quattro candele”, un chiaro invito a non mollare mai. Una clip che vale più di centomila parole, tanto più che Fabrizio rappresentava proprio quella pacatezza e sicurezza di cui tanto, ora più che mai, sentiamo il bisogno e la mancanza.