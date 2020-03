Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 16 al 22 marzo 2020

Amore e lavoro: come saranno i giorni dal 16 al 22 marzo secondo l'oroscopo settimanale di Paolo Fox.

Come ogni sabato mattina, Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale per il periodo compreso tra il 16 e il 22 marzo 2020. Qui i dettagli segno per segno relativi ad amore e lavoro.

Oroscopo settimanale Fox dal 16 al 22 marzo 2020

Buona settimana in generale per tutti i segni, nessuno dei quali è quotato a meno di tre stelline su cinque. Giorni particolarmente fortunati per Leone e Pesci che hanno il massimo del punteggio.

Ariete

Gli amori nati a febbraio hanno bisogno di una conferma ma nell’aria è presente uno stato di agitazione che potrebbe comprometterli. Si tratta comunque di una situazione temporanea perché le stelle torneranno attive già in questi giorni. Poche novità sul lavoro, che non regala slanci.

Toro

Con Venere nel segno si vorrebbe che una storia che si protrae da tempo diventasse importante.

Se però ci si vorrà imporre sarà inevitabile provocare negli altri qualche atteggiamento scontroso, soprattutto venerdì. Buone novità sul fronte lavorativo, dove la propria figura professionale può diventare sempre più influente grazie al supporto di Marte, Giove e Saturno.

Gemelli

Facili e gestibili le giornate per le coppie che hanno vissuto un momento difficile nei primi dieci giorni del mese. Per chi ha intenzione di cambiare lavoro è giunto il momento di prendere contatti e non lasciare limiti alla propria esuberanza e al proprio successo.

Cancro

Netto miglioramento per l’oroscopo dei nati sotto questo segno. Il periodo è disponibile alle risoluzioni dei problemi generatisi nelle coppie soprattutto per questioni patrimoniali e sul campo professionale arriveranno molte proposte. Per qualcuno si tratterà di ricominciare altrove.

Leone

Sarà necessario contenere le tensioni nate negli ultimi mesi altrimenti tra giovedì e venerdì si rischia di perdere controllo e pazienza.

La settimana è comunque favorevole perché da venerdì il Sole diventerà attivo per questo segno e alcune situazioni di sbloccheranno anche dal punto di vista lavorativo.

Vergine

L’inizio della settimana sarà scontroso ma intorno a martedì ci sarà una conciliazione con il proprio partner. Bisogna comunque cercare di farsi scivolare i problemi addosso e non innervosirsi troppo. Sul lavoro mercoledì potrebbero arrivare proposte interessanti.

Bilancia

Anche se il cuore si è sentito tradito nel passato, ora c’è una nuova emozione da portare avanti. A parte qualche discussione o incertezza nella parte centrale della settimana, tutto il quadro delle stelle del mese sembra essere portatore di nuovi interessi.

Scorpione

Venere è in opposizione e questo potrebbe rendere la propria vita più complicata. Un momento di insofferenza può arrivare venerdì, giornata senza dubbio più agitata e complicata della settimana.

Contatti importanti dal punto di vista lavorativo: proprio dalla fine di marzo potrà nascere una buona idea da portare avanti in vista del futuro.

Sagittario

Per le coppie che hanno vissuto tensioni negli ultimi mesi la situazione si ammorbidisce anche se ci sono ancora alcune perplessità riguardo a rapporto di sempre. Sul lavoro potrebbe nascere qualche discussione o confronto agli inizi della settimana ma con la Luna nel segno ci si sentirà piuttosto battaglieri.

Capricorno

Mai come in questo periodo si è notata una grande voglia di porre punti di riferimento stabili nella propria vita. Intorno a martedì ci sarà anche un momento di forza e anche chi è solo per scelta potrebbe cambiare idea. Buona atmosfera anche in campo professionale: molti dei propri progetti porteranno lontano.

Acquario

E’ possibile ricominciare a provare emozioni importanti.

Il nuovo transito di Saturno sta per arrivare e imporrà alle coppie consolidate nuove regole e anche più sobrietà nel portare avanti il proprio progetto. Se sul lavoro si sta cercando da tempo un avanzamento, è giunto il momento di partire all’attacco.

Pesci

Il fatto di avere Mercurio nel segno porta a fare nuove amicizie. Anche in campo professionale queste sono le giornate migliori per proporre e proporsi: si è pronti a nuove responsabilità e nuovi incarichi facendo esperienze o scelte che saranno di riferimento per tutti.