A causa dell'emergenza coronavirus, Uomini e Donne ha sospeso la trasmissione: quando andrà in onda l'ultima puntata?

Sono molte le trasmissioni televisive, i reality e i programmi che hanno deciso di fermarsi di fronte all’emergenza sanitaria. Ma nonostante questo, i palinsesti televisivi propongono per i cittadini una vasta scelta di film in modo da incentivare le persone a rimanere in casa. Anche Uomini e Donne rientra nei programmi sospesi a causa del coronavirus: quando andrà in onda l’ultima puntata?

Ultima puntata Uomini e Donne

L’annuncio della sospensione di Uomini e Donne è arrivato su Twitter: insieme al dating show di Canale 5 si fermano anche altre trasmissioni. La Mediaset ha annunciato una nuova programmazione che include molti film al posto di reality e trasmissioni di intrattenimento.

🔴 ANTEPRIMA @cheTVfa Da lunedì 23 marzo dovrebbe fermarsi anche la messa in onda di #UominieDonne. #Canale5 sostituirà l’appuntamento con #MariaDeFilippi con film (Rosamunde Pilcher, Inga Lindstrom etc.)#Palinsesti #COVID19 — che TV fa (@cheTVfa) March 13, 2020

Molti si chiedono, però quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. da quanto si apprende, al suo posto dovrebbero trasmettere alcuni film: Secret Milionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher e Disegno D’Amore.

Inevitabili le polemiche sul web.





L’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, invece, è prevista su canale 5 il 23 marzo 2020.