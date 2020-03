In occasione dell'ultima puntata di C'è posta per te il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un inizio della trasmissione diverso dal solito

Sabato 14 marzo è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, con il programma che ha registrato anche quest’anno ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. A stupire il pubblico a casa, però, è stato l’inizio della trasmissione che si è svolto in modo diverso dal solito. Ecco cosa è successo.

Un inizio diverso dal solito

Giunto alla ventitreesima edizione, anche quest’anno C’è posta per te ha registrato ascolti di tutto rispetto. Ogni sabato, infatti, si è imposto come il programma più visto della prima serata, con Maria De Filippi in grado di regalare al pubblico a casa storie emozionanti, ma anche sorprese e momenti divertenti con tanti ospiti in studio. Proprio sul tema ospiti ecco focalizzarsi l’attenzione dei follower.

A differenza delle altre puntate in cui il programma si è aperto con un super ospite che porta regali a chi riceve la busta, nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te non è stato così. La trasmissione, infatti, è iniziata con la storia di un papà separato che vuole recuperare il rapporto con le tre figlie.

Anche la seconda storia, inoltre, riguardava un amore interrotto, senza la presenza di ospiti.





Un inizio, quella dell’ultima puntata di C’è posta per te, diverso dal solito ma che tanto è piaciuto al pubblico. Molti utenti su Twitter, infatti, hanno commentato positivamente tale scelta, sottolineando come: “Finalmente torna la vecchia C’è posta per te, con storie autentiche e senza fronzoli“, ma anche “C’è posta per te senza ospiti? Vecchi tempi“. Inevitabile, poi, un commento sulla presenza del pubblico in studio. La puntata, infatti, ricordiamo è registrata e quando si sono svolte le registrazioni non vi era alcun divieto in merito. I follower, quindi, hanno voluto sottolineare come manchi la presenza del pubblico in studio, con gente che si abbraccia. “La puntata è registrata.

Che bello vedere il pubblico in studio e gente che si bacia, sembrano cose di tanti anni fa”.