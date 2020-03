Si è conclusa la ventesima edizione di C'è posta per te e per l'occasione Maria De Filippi ha voluto ringraziare i propri collaboratori

Sabato 14 marzo è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te che, anche quest’anno, ha registrato ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Per l’occasione Maria De Filippi ha voluto far entrare tutte le persone che lavorano con lei per complimentarsi con loro.

Le parole di Maria De Filippi

Un’altra stagione di C’è posta per te si è conclusa e anche quest’anno la trasmissione è riuscita a registrare numeri importanti dal punto di vista degli ascolti. In occasione dell’ultima puntata, quindi, Maria De Filippi ha fatto entrare tutte le persone che lavorano con lei, complimentandosi con tutta la redazione, gli autori e la produzione che si dedicano con grande attenzione a tutte le storie. In particolare ha fatto rivedere un filmato con il meglio delle storie di questa edizione, per poi affermare: “20 anni eh, fa impressione.

Grazie a voi che ci seguite, ringrazio la regia, lo studio, i cameraman”.



Ebbene sì, il popolare people show condotto da Maria De Filippi è giunto al suo ventesimo anno di età, confermandosi ancora una volta tra i programmi preferiti dal pubblico a casa. Dopo ancora vent’anni, infatti, Maria De Filippi è in grado di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori, emozionandoli con storie di vario tipo. In grado di mantenere lo stesa formula per anni, allo stesso tempo C’è posta per te rimane sempre al passo con i tempi, aggiungendo delle novità tanto gradite al pubblico. Quest’anno, infatti, si è spesso assistito alla consegna della lettera a personaggi famosi chiamati da altrettanti Vip come successo ad esempio con Belen e Stefano De Martino, chiamati da Pio e Amedeo, oppure con Carlo Conti, chiamato da Pieraccioni e Panariello.

Anno dopo anno, quindi, la formula collaudata di C’è posta te continua ad essere vincente e il pubblico non vede l’ora di poter assistere già alla prossima edizione.