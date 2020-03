Barbara D'Urso ha velatamente fatto una dedica al figlio chirurgo durante l'ultima puntata di Live: le parole della conduttrice

Pur violando una sorta di patto, Barbara d’Urso ha voluto ricordare il figlio Gianmauro Berardi con un caro pensiero in diretta televisiva. La nota conduttrice, che spesso dichiara il proprio amore incondizionato per la sua prole, ha infatti una specie di accordo di riservatezza con i suoi “pargoli”. Entrambi non amano di fatto essere citati in tv, ma evidentemente la loro mamma questa volta non è riuscita a resistere.

Durante l’ultima diretta di Live di domenica 15 marzo, in pieno dibattito sul Coronavirus, Carmelita ha infatti ricordato come anche “una persona a lei molto vicina” operi in ospedale in questi giorni drammatici. A onor del vero, la conduttrice non ha fatto direttamente il nome di Gianmauro, che in effetti fa il chirurgo.

Ma tuttavia la dedica a lui sottintesa non è passata inosservata. Siamo certi, ad ogni modo, che il figlio, nonostante il “patto tradito”, abbia apprezzato le parole della popolare madre.

Barbara d’Urso: il pensiero al figlio

“Ho una persona molto vicina che lavora in ospedale. Gli ho chiesto se avesse sentito i flash mob organizzati in queste ore, ma mi ha risposto che era impegnato”. Così Barbara d’Urso ha raccontato a Live la propria esperienza diretta con l’emergenza sanitaria in corso. Come sappiamo, la conduttrice è sempre molto riservata in merito ai suoi figli, che saluta solo alla fine delle sue trasmissioni. A spiegare questo suo atteggiamento era stata proprio la stessa conduttrice, ospite a Verissimo pochi giorni fa. “Sui miei figli ho un accordo. Uno di loro comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”.