Caterina Balivo ha preso un'importante decisione per cercare di tutelare la sua famiglia e i suoi bambini.

Caterina Balivo non ha fatto segreto di essere davvero spaventata per l’emergenza Coronavirus e ha dichiarato che lei e suo marito, Guido Maria Brera, non dormirebbero insieme da 10 giorni per paura del contagio.

Caterina Balivo e il marito

A sorpresa Caterina Balivo ha confessato che lei e suo marito, Guido Maria Brera, non dormono più insieme da circa 10 giorni. La conduttrice ha spiegato di aver deciso di agire così perché, se malauguratamente uno dei due dovesse ammalarsi, non saprebbero come badare ai propri figli giacché il resto della famiglia sarebbe lontano da dove si trovano loro. I due avrebbero quindi deciso di dormire in camere separate e limitare il più possibile i contatti, così da essere certi che almeno uno dei due potrebbe badare a Cora e al piccolo Guido Alberto nel caso in cui la conduttrice o suo marito stessero male.





Caterina Balivo ha intimato più volte ai fan di restare a casa durante l’emergenza Coronavirus, e con un suo appello ai giovani ha chiesto loro di restare a casa perché purtroppo i sintomi della malattia sarebbero più o meno gravi da soggetto a soggetto, e non rappresenterebbero un pericolo solo per i più anziani.

La conduttrice vive a Milano insieme a suo marito, l’imprenditore Guido Maria Brera, e i loro due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017. La conduttrice ha più volte espresso la propria solidarietà nei confronti della sua città adottiva, Milano, dicendosi estremamente amareggiata nel vederla così vuota e isolata a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia.