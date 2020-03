Dopo che Pier Paolo Sileri è risultato positivo a covid-19 Federica Sciarelli è stata messa in isolamento precauzionale.

La conduttrice Federica Sciarelli è in isolamento – così come il resto del team di Chi l’ha visto? – dopo che il vice ministro della salute Pier Paolo Sileri è stato ospite dello studio, risultando poi positivo al Coronavirus.

Chi l’ha visto sospeso

Federica Sciarelli è in isolamento in via precauzionale, così come il resto dello staff di Chi l’ha visto?. Nello studio erano già state attuate tutte le misure e i provvedimenti atti a contenere il contagio ma dopo che il vice ministro Pier Paolo Sileri è risultato positivo a Covid19 l’emittente televisiva ha ritenuto necessario sospendere il programma in via precauzionale, così come fatto per altri (uno su tutti Porta a Porta, a cui era stato ospite Nicola Zingaretti pochi giorni prima di risultare positivo al Coronavirus).





Federica Sciarelli aveva già comunicato la sua preoccupazione alcuni giorni prima della sospensione del programma, riferendo che le sarebbero comunque arrivati nuovi messaggi di famiglie che avrebbero denunciato la sparizione dei propri cari (spesso ragazzi giovanissimi).

“Come facciamo a cercare le persone e come riusciremo a comunicare con le famiglie?” Aveva chiesto la conduttrice, esprimendo il proprio rammarico per la situazione. In molti infatti continuerebbero a segnalare la scomparsa di persone attraverso le pagine social e le email del programma.

In via precauzione e cautelativa sia Rai sia Mediaset hanno deciso di sospendere alcuni dei loro programmi di punta. Per il momento anche Federica Sciarelli è in isolamento domiciliare ma, fortunatamente, non avrebbe manifestato sintomi.