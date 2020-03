Massimo Boldi ha rivelato la propria preoccupazione per l'emergenza Coronavirus e ha dichiarato di essere andato al cimitero per sua moglie Marisa.

Massimo Boldi ha detto la sua in merito all’emergenza Coronavirus e, senza nascondere un filo d’ironia, ha dichiarato di essere piuttosto spaventato dall’emergenza e dalla distanza che ha creato tra lui, le sue figlie e la fidanzata, Irene Fornaciari.

Coronavirus: le parole di Massimo Boldi

Massimo Boldi non ha nascosto di aver paura per la situazione che ha colpito l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. L’attore ha dichiarato di essersi recato solamente al cimitero, dove riposa sua moglie Marisa, e di aver scherzato con le sue figlie: “ Sono andato praticamente a fare un sopralluogo, a vedere se ci sono tutti posti occupati. Ho detto alle mie figlie: sono tutti i posti occupati, e io dove vado? Loro si sono incazzate. ”





Ironia a parte l’attore ha dichiarato di aver paura visto che abita in Lombardia con le sue figlie, luogo in cui l’epidemia ha colpito duramente la regione.