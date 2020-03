L'oroscopo di Paolo Fox a "I Fatti Vostri" è stato sospeso: la spiegazione dell'astrologo durante una telefonata in diretta

L’oroscopo di Paolo Fox nella trasmissione “I Fatti Vostri” di Rai Due è stato sospeso e tale resterà anche nei prossimi giorni. Lo show condotto da Giancarlo Magalli insieme a Roberta Morise, Graziano Galatone e Umberto Broccoli ha visto, nel mentre, una puntata incentrata sull’emergenza in corso da Coronavirus, con approfondimenti sul grande tema d’attualità. Nel rispetto delle direttive emanate dal Governo, il programma è andato in onda anch’esso senza pubblico. I conduttori hanno inoltre mantenuto fra loro la dovuta distanza di sicurezza di un metro.

A conclusione della puntata, Giancarlo Magalli ha quindi precisato come mai l’oroscopo di Paolo Fox sia stato cancellato. Lo stesso astrologo è peraltro intervenuto al telefono per spiegare il motivo di questa sua personale scelta, accolta da Michele Guardì e dalla produzione del programma di casa Rai.

Oroscopo di Paolo Fox autosospeso

Giancarlo Magalli ha dunque affermato che Paolo Fox si è autosospeso, preferendo evitare un argomento leggero come l’oroscopo in un momento così grave per l’Italia e il mondo intero.

Il padrone di casa ha poi sottolineato che per qualche giorno l’oroscopo non ci sarà. “Stiamo tutti bene, Fox sta benissimo. Ma in un momento in cui il paese è in preda a problemi seri, gravi e dolorosi, per lui l’oroscopo sembra fuori luogo”.

Paolo Fox, assente dunque per ora a “I Fatti Vostri”, ha voluto comunque spiegare ai telespettatori di Rai Due la sua decisione. Sempre nella suddetta telefonata, l’astrologo ha infatti dichiarato: “Quando si tratta di eventi drammatici, è difficile parlare di oroscopo. Ritengo di dover fare un passo indietro”. Siamo certi che tutti i suoi fan abbiano pienamente capito il suo punto di vista, assolutamente condivisibile.