Le persone per natura sono curiose, è un dato di fatto, vale anche per chi non lo ammette ma dà un’occhiata all’Oroscopo di Paolo Fox o al risultato di qualche test. Tutto questo innesca nell’individuo un qualcosa che lo porta a farsi domande precise sulla propria vita. L’Astrologia, i tarocchi, la lettura della mano e in questo caso la numerologia, sono studi antichissimi, che risalgono perfino agli egizi e ai babilonesi, ma che incuriosiscono tanto ancora oggi.

Come funziona l’interpretazione dei numeri

La scoperta dell’ignoto ha sempre affascinato l’uomo, portandolo a desiderare di capire il proprio carattere, sapere il proprio destino, influenzare le proprie scelte. La numerologia è lo studio dei numeri della vostra vita. Attraverso tabelle precise, dove ogni lettera ha un numero e tramite addizioni, potrete ottenere il valore numerico del vostro none, della data di nascita e perfino luoghi importanti per voi. A ogni numero è associato un preciso significato. Noi prenderemo in considerazione solo il giorno in cui siete nati, elemento che vi rivelerà chi siete e che percorso di vita potreste imboccare.