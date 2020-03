L'aria è tesissima al Grande Fratello Vip: Teresanna Pugliese è scoppiata in lacrime dopo aver discusso con Sossio.

Nella casa del Grande Fratello Vip l’atmosfera è tesissima, specie per via dell’emergenza Coronavirus, su cui i concorrenti vengono informati a fasi alterne dalla produzione del programma. Forse, proprio a causa dell’ansia crescente, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese hanno finito per litigare per un’incomprensione e l’ex tronista è addirittura scoppiata in lacrime.

Teresanna Pugliese contro Sossio Aruta

Tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta un’incomprensione al Grande Fratello Vip ha generato un vero e proprio putiferio, e l’ex tronista ha finito per scoppiare in lacrime nel giardino della casa mentre gli altri concorrenti hanno provato a consolarla.





La discussione avrebbe avuto luogo dopo che Sossio, che si era depilato in bagno, non aveva tolto i propri peli dai sanitari. Rimproverato da Teresanna, l’ex volto di Uomini e Donne aveva provveduto a pulire, ma una battuta fatta dall’ex tronista a Antonio Zequila ha finito per sollevare l’ira di Sossio (che ha creduto di esser stato tirato in causa).

“Questi pensano di essere al villaggio, al lido Mappatella, prendono il sole, hanno capito bene dove stanno?” Ha scherzato l’ex tronista. Sossio, sentendosi tirato in causa, l’ha insultata pesantemente e Teresanna, dopo un primo momento di sfogo contro di lui, è scoppiata a piangere mentre era in giardino.

L’aria all’interno della Casa è visibilmente tesa tra i concorrenti, specialmente ora che tutti sono a conoscenza della situazione dovuta all’emergenza Coronavirus in Italia.