Valeria Marini mostra segnali di malessere nella Casa del Gf Vip: preoccupazione da parte di telespettatori e coinquilini

Dopo che il tremendo Coronavirus ha scatenato una vera e propria emergenza sanitaria in Italia, anche Valeria Marini si è sottoposta al tampone per accertarne un eventuale contagio. La soubrette sarda è stata di fatto sottoposta a tale controllo prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4. Chiaramente il test è risultato negativo, altrimenti l’artista non sarebbe potuta nemmeno entrare al 48° giorno del reality insieme a Sossio Aruta. Al contrario degli altri concorrenti in gara dall’8 gennaio, l’attrice è stata di fatto più a rischio, come tutti, del resto, fino a poche settimane fa.

Valeria Marini: malori nella Casa

Ora tuttavia le condizioni di salute di Valeria Marini stanno destando parecchia preoccupazione sia nei telespettatori sia negli altri concorrenti. La donna sta infatti mostrando al Gf Vip una serie di sintomi molto simili a quelli descritti nei malati di Covid-19, come la tosse e una certa stanchezza.

Fabio Testi ha dunque domandando alla Marini se avesse il Coronavirus. Ed è stato proprio allora che la showgirl ha dichiarato di essersi sottoposta al tampone, che ha dato appunto esito negativo. Secondo le sue parole, dovrebbe trattarsi dunque solamente di una forma di allergia.





Sempre a causa della pandemia, a partire dall’8 marzo la casa del Gf Vip 4 non ha più ricevuto nessun ospite. Dalla puntata di lunedì 9 marzo, inoltre, il reality show è andato in onda senza pubblico, condotto da Alfonso Signorini negli studi di Cologno Monzese anziché in quelli di Cinecittà. Con lui in studio c’erano solo Pupo, Rita Rusic e Michele Cucuzza, mentre Wanda Nara era rimasta a Parigi, dove vive con la sua famiglia.