Durante l'emergenza Giuseppe Conte spopola sui social e approda su Pornhub, dove sarebbe uno dei temi più cercati.

La gestione dell’emergenza Coroanvirus da parte del premier Giuseppe Conte ha aumentato i suoi consensi sul web e, a quanto pare, anche in luoghi virtuali in cui non ci si sarebbe aspettati di vederlo: su Pornhub il presidente è diventato uno degli argomenti più cercati dagli utenti.

Pornhub: Giuseppe Conte

Da “le bimbe di Giuseppe Conte” alle ricerche su Pornhub, Giuseppe Conte spopola anche su canali più inaspettati, tra video degli ultimi decreti agli annunci delle ultime restrizioni per l’emergenza Coronavirus. Anche sui social il presidente del consiglio avrebbe raggiunto numeri da capogiro durante l’emergenza sfiorando i 300 mila follower su Instagram e i 100 mila su Facebook. Curiosamente, Conte è anche al primo posto tra le ricerche di Pornhub dove i video caricati vanno dai suoi discorsi in parlamento ad alcuni momenti di svago.





In molti hanno apprezzato la sua gestione dell’emergenza Coronavirus e tutta Italia ha seguito con il fiato sospeso le misure e i provvedimenti straordinari attuati dal premier per cercare di contenere l’epidemia.

Il premier è legato a Olivia Paladino, figlia dell’attrice svedese Ewa Aulin.

I due sono stati paparazzati spesso insieme ma non hanno mai parlato della loro relazione pubblicamente e hanno sempre preferito mantenere la massima discrezione sulla loro vita privata. La compagna del presidente si occupa di marketing ed eventi, ma non ha mai rilasciato particolari dichiarazioni riguardanti la propria occupazione e ha sempre vissuto in disparte il suo legame con Conte. Il premier è padre di Niccolò, nato nel 2007 dal matrimonio con Valentina Fico, sua ex moglie.