Morgan papà per la terza volta: è nata Maria Eco

Morgan è diventato papà per la terza volta: è nata la piccola Maria Eco, avuta dalla compagna Alessandra Cataldo.

Morgan è diventato papà della sua terza figlia, Maria Eco. Il musicista è legato da diversi anni con la compagna Alessandra Cataldo, sua convivente nella casa di Monza da cui è stato sfrattato.

Morgan papà per la terza volta

Morgan e Alessandra Cataldo hanno avuto la loro prima figlia insieme, Maria Eco. A svelare la gravidanza era stato lo stesso musicista via social, e invece ad annunciare la nascita della bimba è stato Dj Ricc Frost che via social ha fatto gli auguri alla coppia. Né Morgan né la sua compagna al momento hanno annunciato apertamente la nascita della bambina, e i fan sono in attesa di conoscere dettagli.





Morgan ha altre due figlie: Anna Lou, avuta durante la sua relazione con Asia Argento, e Lara, avuta durante la relazione con l’ex concorrente di X Factor Jessica Mazzoli.

Proprio la Mazzoli, in tempi recenti, aveva accusato il musicista di aver avuto una relazione con Alessandra Cataldo già all’epoca della loro storia. Morgan non ha mai dato adito a indiscrezioni e rumors, e ha parlato per la prima volta della sua compagna nel periodo in cui è stato sfrattato dalla casa da Monza, da loro condivisa insieme (e per altro in un momento in cui la Cataldo era già incinta della piccola Maria Eco). Sulla relazione con la donna Morgan si era limitato a dire: “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa.”