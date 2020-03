Lutto per Settimo Cielo: è morto Lorenzo Brino

Lorenzo Brino, il "Sam Camdem" di Settimo Cielo, è scomparso a soli 21 anni dopo un grave incidente in California.

A soli 21 anni è scomparso Lorenzo Brino, l’ex baby star che aveva ricoperto il ruolo di Sam Camdem nella serie tvcult Settimo Cielo. Sembra che il giovanissimo attore abbia avuto un incidente stradale in California, e che all’arrivo dei soccorsi per non ci fosse più nulla da fare.

Lorenzo Brino è morto

In tanti attraverso i social hanno dedicato un pensiero d’affetto e cordoglio per Lorenzo Brino, la giovanissima star conosciuta per aver svolto il ruolo di Sam Camdem in Settimo Cielo. Nella serie erano stati presenti anche i suoi fratelli appena nati, ma una volta cresciuti erano rimasti solo Lorenzo e Nikolas a ricoprire il ruolo dei piccoli fratelli Camdem.

Il giovane attore sarebbe scomparso dopo essersi schiantato con la sua autovettura contro un palo, in California.

A quanto riportano le prime indiscrezioni circolate online all’arrivo dei soccorsi non ci sarebbe stato più nulla da fare per Brino, che aveva soltanto 21 anni. All’attore ha dedicato un pensiero sua sorella Myrinda “Mimi” Brino, che attraverso i social ha scritto alcune strazianti parole per la scomparsa di suo fratello:

“Per il mio fantastico e pazzo fratello. Te ne sarai andato, ma è vero quando la gente dice ‘andato ma mai dimenticato’. Dire che sei stato una benedizione è un eufemismo. Hai portato luce a così tante vite e hai fatto così tanto, con la vita troppo breve che hai avuto”, ha scritto la giovane.