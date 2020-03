Olga Kurylenko, la bellissima Bond Girl di 007, è risultata positiva al Coronavirus: l’appello della 40enne attrice ucraina

Il contagio da Coronavirus non guarda in faccia a nessuno, nemmeno i cosiddetti Vip. E difatti la lista dei personaggi famosi affetti dal Covid-19 si allunga di ora in ora. L’ultima in ordine di tempo, dopo Tom Hanks e consorte, è la bellissima Olga Kurylenko, attrice di “007”. La splendida 40enne ha infatti dichiarato di essere affetta dal virus che sta tenendo in scacco il mondo intero. A darne notizia è stata la diretta interessata sul suo profilo ufficiale Instagram, insieme a un accorato appello che purtroppo ancora in tanti sembrano ancora non capire. Si tratta ovviamente quello di rimanere in casa allo scopo di salvaguardare la salute propria nonché quella dei propri cari.

Olga Kurylenko malata: le sue parole

“Sono rinchiusa in casa perché sono risultata positiva al Coronavirus“: così ha dunque spiegato sui social l’attrice e modella di origine ucraina.

Olga Kurylenko è apparsa nella pellicola “Quantum of Solace” insieme all’affascinante Daniel Craig, nell’ambìto ruolo di Bond Girl. Secondo quanto detto dalla stessa Kurylenko, per via del Coronavirus è stata costretta a restare a casa già da diversi giorni. “Sono malata da quasi una settimana – ha infatti continuato la donna –. Febbre e affaticamento sono i principali sintomi. Abbiate cura di voi e prendete il virus sul serio!”. Intanto molti tra fan e colleghi si sono stretti intorno alla 40enne. Olga si sta nel frattempo curando e come tutti spera di vedere la fine di questo incubo il prima possibile.