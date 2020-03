Pamela Barretta del trono over di Uomini e Donne ha svelato di essere stata lasciata da Enzo Capo: tutto sullo scoop della coppia scoppiata

La storia tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, entrambi ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, pare essere giunta al capolinea. Come si apprende infatti dalle ultime IG stories della ex dama, il suo oramai ex fidanzato avrebbe messo fine alla loro relazione. Dopo essersi conosciuti nel dating show mariano, i due avevano vissuto un inizio piuttosto burrascoso, determinato dall’eccessiva gelosia di lui e della poca autostima di lei.

Pamela ed Enzo, nonostante ciò, avevano però deciso di continuare a conoscersi al di fuori del loro percorso televisivo. Così avevano anche passato una romantica vacanza a Dubai “che si è trasformata in una favola”, come aveva dichiarato l’ex cavaliere. Nelle ultime ore, tuttavia, la Barretta ha sganciato un vero scoop.

Le cose tra i due ex piccincini devono infatti aver preso una brutta piega, tanto da portare l’ex cavaliere a prendere una drastica decisione.

Uomini e Donne: le parole di Pamela

Qualche ora fa, Pamela Barretta ha risposto alle molte domande dei fan. Una sua replica in particolare ha però letteralmente sconvolto i sostenitori della coppia. “Ti sei lasciata con Enzo?”, ha domandato infatti alla ex dama un utente. La frase di Pamela ha così lasciato intuire come sia stato proprio Enzo a decidere la fine della loro relazione. “Si… mi ha lasciata”, ha di fatto affermato la donna. In molti si sono dunque chiesti se potranno di nuovo rivedere la Barretta a Uomini e Donne, ma anche qui la risposta è stata subitanea: “No, grazie”.

Per finire, qualcuno ha voluto lanciare una piccola frecciata ironica alla ex dama chiedendole: “Ora che ti sei lasciata con Enzo, chi ti pagherà le vacanze?”.

Ficcante la risposta della diretta interessata, che ha prontamente replicato: “Il mio portafoglio, come ho sempre fatto”.