Andrea Iannone ha finalmente parlato di Giulia De Lellis dopo i rumors della loro rottura, rivelando anche una possibile indiscrezione

Per la prima volta dopo la comparsa delle voci di rottura con Giulia De Lellis, Andrea Iannone ha deciso di parlare dell’influencer romana. Le sue dichiarazioni sono state raccolte durante una diretta Instagram con il collega Max Biaggi, lasciando sostanzialmente intuire che la loro love story è davvero finita. Nel suo breve intervento, il pilota di Moto GP ha anche fatto una battuta piuttosto curiosa, riferendosi in special modo a un libro. Per finire, ha poi precisato di non sapere minimamente dove si trovi ora la sua ormai ex fidanzata.

L’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si è dunque rivelato un fuoco di paglia. “Se da tre settimane non ci vedete, un motivo c’è. A buon intenditor, poche parole”: così aveva del resto commentato la stessa ex gieffina pochi giorni fa.

Nel mentre, si fanno sempre più forti i rumors di un possibile ritorno di fiamma con il suo storico ex Andrea Damante.

Andrea Iannone: la rivelazione

Come detto poc’anzi, in una diretta condivisa con Max Biaggi, Iannone si è ritrovato coinvolto in alcune domande su Giulia De Lellis. A un certo punto è intervenuto sulla questione rivelando: “Giulia sta scrivendo un nuovo libro, ma non so dov’è!”. La battuta del pilota non è di certo passata inosservata, lasciando interdetti tutti i fan della coppia.





La rivelazione di Andrea Iannone era forse solo dettata dall’ironia? Resta infatti da capire a che cosa abbia fatto riferimento l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ci dobbiamo forse aspettare il sequel di “Le corna stanno bene su tutto”? La vulcanica Giulietta ha davvero in cantiere un nuovo progetto su carta?