Chiara Ferragni su ig: "Penso a un altro bambino". Poi aggiunge: "Sono grata, quando tutto questo finirà sperimenteremo una nuova vita".

Chiara Ferragni rivela nelle sue stories di instagram di volere un altro bambino. La celebre influencer è estremamente attiva nei giorni di quarantena: assieme a Fedez sta cercando di diffondere l’importanza di restare a casa. Martedì 17 marzo, la Ferragni ha risposto ad alcune domande poste dai followers. In particolar modo, un fan le chiede se vorrà avere altri figli oltre all’amatissimo ( e già celebre sui social) Leo.

“Voglio un altro bambino”, l’annuncio della Ferragni

Chiara ha prontamente risposto di sì: non appena l’emergenza covid-19 sarà finita in Italia, lei e Fedez metteranno in cantiere un altro bambino. L’influencer ha sottolineato quanto sia importante per lei il concetto di famiglia numerosa, essendo cresciuta con tante sorelle a farle compagnia.

Un altro fan chiede a Chiara se ha preferenze sul sesso del futuro nascituro. La Ferragni risponde lapidaria: non le interessa che sia maschio o femmina, l’importante è che sia in salute. L’influencer conferma dunque la sua voglia di maternità, che aveva già precedentemente confessato ai suoi seguaci.

Il primogenito di Chiara e Fedez, Leone, compirà gli anni a giorni: il 19 marzo. Per i due anni del bimbo ci sarà sicuramente una grande festa, anche se diversa a causa della quarantena. “Sono grata, di sentirmi in salute e circondata dalla mia famiglia. Mi mancano i miei genitori e le mie sorelle, ma sono felice di avere mio figlio e mio marito con me 7 giorni su 7, 24 ore su 24”, ha scritto la Ferragni su instagram.

Poi ha aggiunto: “Fate una lista di ciò che vi manca di più e non datelo mai più per scontato. La vita dopo il Covid-19 sarà una nuova vita per tutti noi e non vedo l’ora di sperimentare tutto con occhi diversi“.