Coronavirus, il messaggio di Eros Ramazzotti: “Lotterò per tutti voi”

Anche Eros Ramazzotti ha voluto scrivere un messaggio di incoraggiamento per i fan durante l'emergenza Coronavirus.

In piena emergenza Coronavirus Eros Ramazzotti ha voluto mandare un messaggio di speranza e d’incoraggiamento ai suoi fan, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del Coronavirus.

Eros Ramazzotti: il messaggio

Così come altri volti dello show business Eros Ramazzotti ha prestato il proprio volto per una campagna indetta da Vanity Fair contro il Coronavirus. Il cantante ha dedicato anche un proprio pensiero all’emergenza che, durante queste settimane, sta mettendo l’intera Italia (e molti altri paesi nel mondo) a dura prova. “#ILoveItaly: Il nostro paese sta lottando unito contro il virus e vuole essere un esempio di solidarietà e speranza in tutto il mondo”, ha scritto.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 16 Mar 2020 alle ore 7:35 PDT

Nei giorni scorsi il cantante aveva intimato ai fan di restare a casa, attenendosi alle misure previste dal Governo e, paragonando l’epidemia a una guerra, aveva dichiarato che questa si può combattere “solo restando divisi ma uniti”.

Nei giorni di massima allerta in Italia e dopo che sono state maggiormente inasprite le misure di contenimento volute dal governo, Eros Ramazzotti ha annullato le ultime tappe del suo Vita ce n’è world tour, che lo avrebbero dovuto condurre a Los Angeles.

Il cantante lo aveva annunciato con un post via social in cui aveva scritto: “Tutti desideriamo tornare a casa per stare insieme alle nostre famiglie, ai nostri concittadini per lottare contro questa situazione allucinante.”