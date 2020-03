Domenica In torna in onda e la conduttrice Mara Venier festeggia sui social.

Dopo il blocco imposto dall’emergenza coronavirus, Domenica In torna in onda. Lo ha annunciato la padrona di casa Mara Venier: “Si torna a casa!“, ha esultato. Il noto programma di Rai1 era stato sospeso nella giornata di domenica 15 marzo, quando è stata data priorità alle notizie sull’emergenza coronavirus. Al suo posto era infatti andata in onda una puntata speciale di Italia Sì, condotta da Marco Liorni e focalizzata proprio sulla pandemia.

Coronavirus, il ritorno di Domenica In

Ora Domenica In tornerà a fare compagnia agli italiani, bloccati a casa per via delle misure restrittive. Mara Venier si mostra entusiasta e su instagram posta una foto gioiosa, che la ritrae nel suo terrazzo di casa a Roma. La conduttrice posa sorridente accanto al marito Nicola Carraro e scrive: “Un po’ d’aria.

Forza amori della zia!“. Un incoraggiamento a tutti gli italiani che ora sono in quarantena per fronteggiare il contagio covid-19.

Molti i messaggi di apprezzamento e affetto a Mara. I fan hanno travolto la foto di likes e cuoricini. Tra gli altri, ha commentato anche Maria Pia Calzone, la donna Imma di Gomorra. Nino d’Angelo invece scrive, riferendosi alla coppia: “Quanto siete belli”. Tanti followers ammettono la mancanza del programma domenicale e della presenza di “zia Mara”. Domenica In tornerà dunque in diretta da domenica 22 marzo.

Nel suo ultimo intervento televisivo, la Venier era apparsa visibilmente commossa ed aveva esortato alla solidarietà. Ospite di Italia Sì, la conduttrice aveva affermato: “Vedo in questo momento una grande unità.

Sono sicura che ce la faremo, l’Italia sta dimostrando un grande coraggio e voglia di farcela“.