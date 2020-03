Antonio Zequila ha avuto un improvviso malore nella Casa del Grande Fratello Vip 4: ecco cosa è successo al concorrente 56enne

Nell’attesa di vedere la nuova puntata del GF Vip 4, gli inquilini stanno vivendo la loro esperienza con parecchio tumulto. I concorrenti del reality di Canale 5 sono infatti stati informati dell’emergenza Coronavirus che sta tenendo in scacco il nostro Paese. Nonostante le rassicurazioni dei rispettivi familiari, sono infatti tutti comprensibilmente preoccupati. Soprattutto in vista del fatto che non hanno la reale percezione della faccenda, essendo quasi tutti chiusi nella Casa di Cinecittà dall’8 gennaio scorso.

Nel mentre, si sono verificati anche dei momenti di panico e paura dopo che Valeria Marini ha manifestato alcuni sintomi influenzali. La showgirl sarda ha tuttavia rassicurato i suoi coinquilini dicendo di aver fatto il tampone prima di entrare al GF. Nelle ultime ore, però, a destare nuovamente qualche perplessità è stato Antonio Zequila.

Anche lui, infatti, ha accusato un leggero malore, che l’ha costretto a restare a letto quasi per un’intera giornata. Al momento non si sa ancora quale sia stata la ragione che ha destato tale malessere nell’inquilino partenopeo. Resta il fatto che l’attore non ha mangiato né a pranzo né a cena.

Gf Vip: Zequila sotto tono

Chiaramente i suoi compagni d’avventura si sono posti alcune domande sullo stato di salute di Zequila, preoccupati dall’emergenza sanitaria esterna. Fernanda Lessa, più di tutti, si è subito allarmata, seguita poi dagli altri concorrenti in piena psicosi da Covid-19.





Oltre agli altri inquilini, anche molti telespettatori del Gf Vip 4 si sono spaventati per il malessere di Antonio Zequila. Dopo aver visto l’attore 56enne rimanere a letto per così tante ore saltando anche i pasti, il popolo del web si è palesato sui social per cercare di capire le ragioni dell’indisposizione di ‘Er Mutanda’.