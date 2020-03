Gf Vip, i concorrenti vedono un operatore con la mascherina: le parole

I concorrenti GF Vip hanno intravisto un operatore con la mascherina. La loro reazione ha lasciato i fan increduli.

Nonostante siano stati messi al corrente dell’epidemia in corso in Italia i concorrenti del Grande Fratello Vip, che hanno intravisto un operatore all’esterno della Casa con la mascherina sul viso, si sono chiesti perché la indossasse.

Gf Vip: l’operatore con la mascherina

Sgomento e sconcerto al Grande Fratello Vip tra i concorrenti, che per caso hanno intravisto un operatore al di fuori della casa con la mascherina sul viso. Alcuni di loro hanno ipotizzato un intervento di pulizie, e quindi non hanno immediatamente collegato il fatto che l’uomo indossasse la mascherina per via del Coronavirus. Nonostante questo tutti loro sono stati più volte informati sulla situazione all’esterno, drammaticamente cambiata dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Aristide e Paolo notano un operatore dietro al vetro dotato di mascherina. Ipotizzano un qualche intervento di pulizie in corso, il che mi fa capire come certe informazioni ancora non le posseggano. #gfvip pic.twitter.com/LlMH4VHwY6 — Sandy (@Sandy___8) March 14, 2020

La produzione del programma ha fatto anche sapere loro che non usciranno più il 27 aprile, bensì l’8 aprile (come da programma iniziale).

Il programma ha detto loro che li avviserà su tutti i nuovi cambiamenti previsti dal Governo per far fronte all’emergenza, e che ovviamente potranno avere notizie anche sui loro cari, in attesa del loro ritorno fuori dalla Casa. I concorrenti si sono detti estremamente preoccupati per la situazione ma a quanto pare ancora non avrebbero ben chiare alcune delle contromisure (come le mascherine) attuate da molte persone per cercare di far fronte alla situazione. Asia Valente, prima concorrente ad essere uscita dalla Casa da quando le misure si sono fatte ancora più restrittive, ha anche commesso una terribile gaffe, definendosi via social “l’unica persona immune” d’Italia.