Giulia De Lellis e Giulia Valentina hanno sfoggiato lo stesso look sui social: a chi delle due sta meglio? Giudicate voi!

Nuove bagarre in termini di outfit tra due social Vip. Questa volta ad accendere il gossip sono state nello specifico Giulia De Lellis e Giulia Valentina, immortalate in rete con lo stesso identico abito. Se l’ex gieffina aveva indossato il vestito incriminato all’interno di una lussuosa limousine, la fashion blogger lo aveva invece messo semplicemente per starsene in casa. L’evento della Fashion Week a cui avrebbe dovuto partecipare era infatti stato annullato a causa del Coronavirus, ma lei non ha rinunciato a sfoggiarlo ugualmente online.

Visualizza questo post su Instagram Io al mio evento preferito di fashion week nella mia location preferita con le mie persone preferite. Great food, great music, great crowd. Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina) in data: 1 Mar 2020 alle ore 2:52 PST

Visualizza questo post su Instagram 🍒 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 21 Feb 2020 alle ore 1:28 PST

Giulia De Lellis al centro del gossip

Nel mentre, in merito alla rottura con Andrea Iannone, proprio quest’ultimo è tornato recentemente a parlare della ex gieffina. Durante una diretta Instagram con Max Biaggi, il pilota di Moto GP ha infatti lasciato intendere come tra lui e Giulia De Lellis sia stata messa la parola “fine”.

Il motociclista, precisando di non sapere dove sia la sua ex fidanzata, ha però fatto anche una presunta rivelazione su un nuovo libro della vulcanologa romana. Si sarà trattato solo di una battuta, oppure dobbiamo attenderci quanto prima il secondo volume de “Le corna stanno bene su tutto”?