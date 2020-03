Si allunga purtroppo di ora in ora la lista delle persone che risultano positive al Coronavirus. Tra loro non mancano ovviamente anche volti noti dello spettacolo e del cinema, visto che il virus non guarda in faccia a nessuno. L’ultimo in ordine di tempo è dunque Idris Elba, che ha annunciato di aver ricevuto il risultato del tampone effettuato qualche giorno fa. L’attore 47enne è stato dunque anche lui contagiato e pertanto si trova in quarantena nella sua casa. Attraverso i social ha deciso di annunciare tale situazione a tutti i suoi fan, invitandoli a un comportamento quantomeno responsabile.

Idris Elba ha deciso di fare il test dopo essere entrato in contatto con un’altra persona positiva al Covid-19. Da allora si trova in autoisolamento nella propria abitazione, insieme a sua moglie Sabrina Dhowre.

“Fa schifo, ma sto bene”, ha affermato la star del cinema, nota per la sua interpretazione in “Luther”. L’attore ha quindi esortato i suoi ammiratori a prendere le dovute precauzioni, proteggendo così sé stessi e gli altri dal contagio altamente pericoloso del virus.

“È una cosa seria. Adesso è il momento di pensare al distanziamento sociale e a lavarsi spesso le mani. Ci sono persone asintomatiche che possono diffondere il virus facilmente. È il momento di stare davvero attenti […]. Se vi sentite male […] fate qualcosa al riguardo, è davvero importante”. Le parole dell’attore stanno facendo il giro del web su diversi canali social, da Instagram a Twitter, dove Elba ha anche postato un video. Il suo messaggio si è tuttavia concluso con delle parole di incoraggiamento: “Siate positivi e non fatevi prendere dalla paura”.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020