Imma Battaglia: “Gabriel Garko gay? Ha una sensibilità rara”

Imma Battaglia e Gabriel Garko sono grandi amici, e l'attivista ha risposto ad alcune domande sul suo orientamento.

Imma Battaglia è stata interrogata a proposito dell’orientamento del suo amico Gabriel Garko ma, come del resto anche l’attore, ha preferito non rivelare pubblicamente quali siano i reali gusti dell’attore sotto le lenzuola. Garko in passato è stato legato a Eva Grimaldi, oggi sposata con Imma Battaglia.

Imma Battaglia su Gabriel Garko

“Gabriel ormai è anche mio amico. Ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quello che vuole”, ha dichiarato Imma Battaglia prendendo le difese dell’amico e storico ex compagno di Eva Grimaldi. Tra Garko, Imma e l’attrice c’è un ottimo rapporto, e infatti l’attore è stato testimone di nozze al loro matrimonio e ha spesso viaggiato insieme alla coppia.





In passato Garko è stato legato a Eva Grimaldi per moltissimo tempo, ma i due si sono lasciati pacificamente e hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto.

L’attore ha sempre preferito avere la massima riservatezza sulla propria vita privata, e nei mesi scorsi si è diffusa la voce secondo cui sarebbe stato legato al collega Gabriele Rossi, protagonista anche lui di molti dei viaggi di Garko in giro per il mondo. Entrambi hanno smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale e Garko ha definito Rossi “un amico speciale”. Da tempo però i due non si sono più mostrati insieme, fatto che ha alimentato di molto le voci riguardanti una loro presunta separazione.