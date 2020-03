L’attore norvegese Kristofer Hivju, noto per essere uno dei protagonisti del "Trono di Spade", è risultato positivo al Coronavirus

Il contagio da Coronavirus sembra non conoscere tregua, anche nel mondo dei Vip fuori dai confini nazionali. Dopo Tom Hanks e Olga Kurylenko, ecco che ora è la volta anche dell’attore norvegese Kristofer Hivju. Conosciuto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Tormund la Grande Morte nella serie “Il Trono di Spade”, l’uomo ha confermato di essere risultato positivo al Coronavirus. Così lui e la sua famiglia hanno deciso di mettersi in autoisolamento per il tempo necessario.

Kristofer Hivju: l’annuncio sui social

“Sfortunatamente, oggi sono risultato positivo al Coronavirus. Insieme alla mia famiglia, ho deciso di autoisolarmi a casa per tutto il tempo necessario. Siamo in buona salute, ho solo dei lievi sintomi da raffreddore”. Così ha dunque scritto l’attore su Instagram, invitando tutti a stare molto attenti e a fare di tutto per contrastare la diffusione del virus.

“Possiamo combattere questo virus insieme, prevenendo una crisi dei nostri ospedali. Per favore, prendetevi cura l’uno dell’altro, mantenete la distanza e restate in salute!”.





Kristofer Hivju è nato a Oslo il 7 dicembre 1978. Nel 2004 ha preso una laurea presso l’Università Russa di Arti Teatrali (GITIS) di Århus in Danimarca. Oggi è sposato con la fotografa e giornalista norvegese Gry Molvær. Nel 2014 ha poi recitato nel film svedese Forza maggiore, risultando peraltro vincitore del premio della giuria nella sezione Un certain regard al 67º Festival di Cannes. Per la sua interpretazione, è stato inoltre insignito con un Guldbagge Award in qualità di migliore attore non protagonista.