Dopo lo stop forzato per via del Coronavirus, le puntate inedite di Uomini e Donne potrebbero andare in onda in streaming su Witty Tv

Come sappiamo, l’emergenza sanitaria del Coronavirus, che impone di evitare in ogni modo gli assembramenti, sta creando non pochi inconvenienti anche nel settore televisivo. Coinvolto nella situazione è anche il palinsesto di Uomini e Donne su Canale 5, le cui registrazioni risultano sospese a data da destinarsi. Tuttavia pare che una decisione inaspettata potrebbe risollevare il morale dei molti telespettatori del dating show mariano: ecco dunque di cosa si tratta.

Uomini e Donne in stop forzato

Bloccati nelle proprie abitazioni per ridurre il contagio da Covid-19, molti italiani si affidano alla tv per passare il tempo. Tuttavia, proprio per via dell’emergenza sanitaria, anche determinati programmi televisivi che vedevano la presenza di pubblico in studio sono stati costretti a uno stop forzato. Proprio tale provvedimento è stato preso anche per Uomini e Donne, nonostante ci fossero ancore diverse puntate registrate da mandare in onda.

Pare infatti che Maria De Filippi abbia voluto allinearsi alla scelta di Paolo Bonolis con Avanti un Altro!, decidendo di non mandare in onda le puntate già registrate.

Tale scelta ha però destato parecchie polemiche, portando molti fan del programma a lamentare le direttive di programmazione di Mediaset.





Tuttavia traspare ora l’idea che le puntate registrate dei Troni Over e Classico possano andare in onda sul web. Si dice infatti che Queen Mary abbia deciso di trasmettere su Witty Tv gli appuntamenti mancanti, insieme alle vecchie puntate e ai soliti contenuti inediti. Gli appassionati del programma potranno quindi continuare a vedere Uomini e Donne online, in compagnia di tutti i protagonisti dello show.